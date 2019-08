Laâyoune : Un individu arrêté pour séquestration, viol, vol et violence

Le service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune a arrêté, tôt samedi, un suspect, âgé de 28 ans, aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de séquestration, de viol, de vol et d’attentat à la pudeur avec violence.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que la cellule de prise en charge des femmes victimes de violences de la préfecture de police de Laâyoune a reçu une plainte d'une victime, qui dit avoir reçu à son domicile trois jeunes filles et trois de leurs connaissances, dont l’une l’avait déjà agressée sexuellement auparavant.

Elle a ajouté que ces individus, qui étaient dans un état d'ébriété, l'ont agressée et violée en recourant à la violence, tout en filmant leur acte pour l'obliger à ne pas les dénoncer. Les investigations ont permis d'identifier tous les mis en cause et d’arrêter le suspect principal qui a été placé en garde pour les besoins des suites de l'enquête.

Par ailleurs, la DGSN indique que les opérations se poursuivent pour arrêter les autres personnes impliquées dans cette affaire.