Opération Marhaba 2019 : Reportage vidéo au port Tanger Med en plein pic de retour des MRE

Pour mieux accompagner la phase de retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en Europe, le port Tanger Med Passagers a mis en place un dispositif spécial, dans le cadre de l’Opération Marhaba 2019 en collaboration avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Celui-ci vise à améliorer le confort des passagers et à optimiser le temps de leur transit dans les meilleures conditions de sureté et de sécurité.

A cet effet, les aménagements opérationnels permettent de fluidifier la circulation à l’arrivée et au départ du Maroc, surtout depuis la construction d’un pont en guise de séparation physique des flux de véhicules de passagers et des marchandises, pour une enveloppe budgétaire de 25 MDH. Aussi les zones ombragées et les blocs sanitaires ont été renforcés au niveau des zones d’enregistrement et de pré-embarquement, par la construction en dur de huit nouveaux.

On note également le renforcement de services d’assistance pour les personnes à besoins spécifiques, via la mise en place d’un circuit dédié et adapté à leurs attentes. Plus globalement, les moyens humains ont été renforcés par des agents d’assistance supplémentaires, des agents d’orientation, d’information et de gestion du trafic.

Par ailleurs, douze points de restauration sont disposés dans les zones de billetterie et de pré-embarquement. Pour assurer le confort de tous, deux espaces de jeux et espaces ludiques pour enfants de 3 à 12 ans ont été mis en place, parallèlement à la signalisation dans les parkings d’embarquement, le renforcement de bornes de chargement mobile ainsi que de fontaines publiques dans les pré-embarquements.

La sensibilisation au service des voyageurs

Le port de Tanger Med a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation sur les différents canaux de communication, invitant les voyageurs à consulter les prévisions de trafic 2019 et à préparer leur traversée en amont pour voyager en toute sérénité vers leur destination.

De plus, le plan de flotte actuel est de 13 navires sur la ligne Tanger Med – Algesiras avec une capacité de près de 43 000 passagers et 10 000 voitures par jour. Au cours des derniers jours, le port Tanger Med a traité jusqu’à 31 000 voyageurs et 7 000 véhicules quotidiennement. Face à cet afflux et afin de réduire le temps de transit des MRE, l’interchangeabilité des billets a été activée par l’autorité portuaire à partir du 22 août à 15h00.

Dans le cadre la fluidification de ces passages, le port Tanger Med a aussi mis en service un accès et une zone de contrôle séparée, dédiée aux lignes de longue distance qui desservent les villes de Sète, Barcelone, Gênes et Savone.