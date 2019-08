Maroc : Les compétitions Tremplin L’Boulevard attendues en septembre

Dans le cadre de la 19e édition de L’Boulevard prévue à Casablanca du 13 au 22 septembre au stade du R.U.C., la Compétition Tremplin a reçu un total de 217 dossiers de candidature de jeunes artistes, dont 191 respectaient les critères de sélection requis pour la compétition.

Un communiqué des organisateurs indique que 156 dossiers ont été reçus pour la catégorie rap / hip hop, 14 en rock / metal et 21 en fusion. Selon la même source, le choix du jury s’est porté sur huit groupes dans la première catégorie, six dans la deuxième et cinq dans la troisième.

Du 13 au 15 septembre, les musiciens retenus se produiront sur la grande scène du R.U.C., face au public et au jury qui distinguera deux groupes ou artistes par catégorie. Les gagnants remonteront sur scène du 20 au 22 septembre, lors du deuxième temps de L’Boulevard, pour faire la première partie des têtes d’affiche de cette année.