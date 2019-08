Pays-Bas : Zineb El Rhazoui crie à la censure et s’en prend au gouvernement

Tempête dans un verre d’eau ? Ce vendredi, l’ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Rhazoui a choisi Twitter pour fustiger le gouvernement néerlandais. Dans une série de tweets, la Franco-marocaine s’est dite «désolée» qu’à cause des autorités néerlandaises, sa voix «ne soit pas entendue à Amsterdam», au Freedom Festival organisé par le théâtre et centre politique, culturel et médiatique De Balie, située à Amsterdam.

«Ma valise prête, 40 minutes avant le train, direction Amsterdam pour le festival Celebrating Dissent avec mes amis DeBalie», écrit-elle. «J’apprends que les autorités hollandaises refusent le permis de port d’arme à mon officier de sécurité de la Police nationale (française, ndlr). Vive l’UE !», s’est-elle indignée sur Twitter.

My voice won’t be heard in Amsterdam @DeBalie #celebratingdissent Freedom of thought festival. @GovNetherlands refused a firearm license to my security officer, a French government policeman, but my voice won’t be silenced. @IbtissameBetty @MaryamNamazie @femeninna @YoeriAlbrecht https://t.co/QZhVP2xKzh