Safe Cities Index 2019 : Casablanca en bas du classement mondial des villes les plus sûres

The Economist Intelligence Unit a classé les villes les plus sûres au monde à visiter en 2019 et Casablanca n’en fait pas partie. En effet, son Indice de sécurité des villes (SCI) pour l’année courante 2019 compte 60 destinations, où la capitale économique occupe les dernières places du classement, arrivant à la 54e position.

S’agissant de la sécurité numérique, sanitaire, des infrastructures et de la sécurité des personnes dans ces villes, Casablanca fait partie des 10 villes les moins sûres, avec un score de 53,5 points, 100 étant le meilleur. Ainsi, la plus grande ville du pays est située derrière Abu Dhabi, Dubaï et Koweït City, devançant par ailleurs le Caire.

Outre ce classement général, la ville marocaine a obtenu un score faible dans les quatre sous-classements de l’indice. Elle est classée 51e en termes de sécurité numérique, 54e en sécurité sanitaire, 52e en sécurité des infrastructures et 44e en sécurité des personnes.

Tokyo, Singapour, Osaka, Amsterdam et Sydney sont en tête de ce classement, bouclé par ailleurs par les villes de Dhaka, Karachi, Yangon, Caracas et Lagos.