Maroc : Les allocations familiales accordées par la CNSS passent à 300 dirhams

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, a adopté le projet de décret n° 2.19.750 modifiant le décret n°2.08.358 publié le 9 juillet 2008, établissant le montant d’allocation familiale accordée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Ce projet de loi, présenté par le ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, s’inscrit dans le cadre de la mise en application de l’accord du dialogue social signé le 25 avril 2019 entre le gouvernement, les centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a indiqué Mustapha El Khalfi.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, e expliqué que le texte vient mettre en œuvre la décision n° 42/2019 du conseil d’administration de la CNSS, tenu le 17 juillet 2019, qui approuve l’augmentation du montant des allocations familiales de 200 à 300 dirhams pour chaque enfant dans une limite de trois enfants, à l'instar des fonctionnaire du secteur public, et ce à partir de juillet 2019.

La procédure, qui bénéficiera à près de 1,3 million d'assurés, vise à améliorer les conditions des employés du secteur privé et à garantir leur stabilité sociale, tout en assurant la stabilité de l’entreprise et le renforcement de sa compétitivité.