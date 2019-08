Mehdia : Un MRE arrêté pour organisation d'immigration illégale et escroquerie

La sûreté nationale du district de Mehdia à Kénitra a arrêté, jeudi, un Marocain résidant en Italie, âgé de 45 ans, pour son implication présumée dans une affaire d'organisation de l'immigration illégale et d'escroquerie, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les éléments de la police avaient appréhendé six candidats à l'immigration, originaires de la ville de Mechra Bel Ksiri, après avoir remis au suspect une somme de 15 000 DH chacun, précise. Les recherches et investigations ont mené à l'identification et à l'arrestation du prévenu.

Une enquête a été ouverte à ce sujet sous la supervision du parquet, notamment pour identifier les éventuelles ramifications de cette affaire sur les plans national ou international, indique la même source.