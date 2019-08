Aïd al-Adha en France : Le site Monmouton.fr s’explique suite à la bronca des clients sur Internet

Alors que des internautes en France s’étaient plaints, sur notre forum, quelques jours après l’Aïd al-Adha, de ne pas avoir reçu leurs moutons commandés sur le site Monmouton.fr, l’éleveur en charge de ces ventes s’explique. Contacté par notre rédaction, Slimane Simon se présente comme un éleveur d’agneaux, implanté dans la filière ovine «depuis douze ans».

Basé en Irlande, il organise l’Aïd al-Adha «aussi bien en France, qu’en Belgique et en Allemagne, pour plusieurs centres islamiques et mosquées, notamment celle de Trappes et de Saint-Etienne». «J’organise des abattoirs mobiles : je loue l’abattoir et je fournis le bétail», ajoute-t-il.

Depuis deux ans, il a commencé à vendre des agneaux aux particuliers et a créé le site Monmonton.fr pour les vendre en ligne. Cette année, il dit avoir vendu ses ovins à 5 000 clients répartis «entre la Belgique, l’Angleterre et la France». Dans l’Hexagone, il a été sollicité par 550 fidèles. «Sur ces 550 clients, 25 ont eu des problèmes de retard de livraison», reconnaît-il. «Je les ai rappelés un à un et, à compter du 19 août, je les ai remboursés un à un. Certains remboursements sont toujours en cours, le délai étant évalué entre 7 et 14 jours.» Nous avons pu en effet constater les témoignages sur nos forums de certains clients qui ont reçu leur remboursement.

«Aucun client ne m’a fait part de problèmes sanitaire»

De nombreux internautes ont également déploré l’absence d’un service après-vente et ont indiqué avoir tenté à plusieurs reprises de joindre la ligne téléphonique mentionnée sur le site, en vain. «On a acheté une ligne virtuelle standard dont on a indiqué le numéro sur notre site parce qu’étant basé en Irlande, je ne suis pas joignable en France. Les appels étaient directement renvoyés vers mon téléphone, mais la ligne a été saturée dès le deuxième jour de l’Aïd al-Adha. Le standard est en congés et ne réouvrira pas avant début septembre», explique-t-il.

Quant à la qualité sanitaire de la viande décriée par certains clients, Slimane Simon dit n’avoir reçu aucune remarque négative à ce sujet. «Aucun client ne m’a fait part de problèmes sur le front sanitaire», assure-t-il.

Enfin, en matière de certification halal, l’éleveur assure pratiquer l’abattage «sans électronarcose». «On loue des créneaux d’abattage dans des abattoirs qui sont agrémentés halal, en France, pour les particuliers. On sacrifie au nom de chaque personne. Par contre, l’abattage en gros je le fais chez moi, en Irlande», indique-t-il enfin.