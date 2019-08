Espagne : Arrestation de Marocains dans le démantèlement de bandes de trafic de drogue

Initialement visés par une enquête pour vol de voitures de luxe en Espagne, des Marocains récemment interpellés dans ce cadre sont soupçonnés de faire partie d'une organisation internationale de trafic de drogue, dont six réseaux ont été démantelés par la police espagnole à la suite.

L’investigation menée par la Garde civile a permis l’interpellation de 85 personnes de nationalités espagnole, anglaise, française, marocaine et algérienne. Par ailleurs, la garde civile a procédé à la saisie de 5 276 kg de haschich, 322 plantes de marijuana, 7 kg de marijuana, 141 000 euros en liquide et 17 armes à feu, dont un fusil d’assaut Ak47 et 49 véhicules, dont 26 volés.

Selon El Faro de Ceuta, ces bandes organisées permettaient d’introduire du haschich par le biais des ports andalous dans différentes villes côtières de la région de Malaga. Elles fournissaient également un soutien logistique à d’autres organisations criminelles liées au trafic de drogue et à son acheminement à d'autres régions d’Espagne, ainsi qu’en France, en Italie et au Royaume-Uni.

Selon la même source, les réseaux étaient actifs surtout à Marbella, Manilva, Ojén, Estepona, Monda dans la province de Malaga, La Linea de la Concepción et Los Barrios, la province de Cadiz et Pinos Puente, Gójar ainsi que Láchar et la province de Grenade. Le média espagnol indique que ce groupe recourt à «une extrême violence pour maintenir sa discipline interne, allant jusqu’à organiser le kidnapping et la liquidation de l’un de ses anciens membres à qui il est reproché d’avoir soutiré une quantité importante de haschisch d’une valeur de 1 000 000 d’euros».

Les prévenus sont désormais poursuivis pour «aide au trafic de drogue, appartenance à une organisation criminelle, vol de véhicules, falsification de documents, possession illégale d’armes et d’explosifs, corruption, omission du devoir de dénoncer des crimes et complot en vue d’enlèvement et de meurtre».