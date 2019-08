Irak : Faute de rapatriement, des jihadistes marocains encourent la peine de mort

Sur 1 600 Marocains ayant rejoint Daech en Syrie, 153 emprisonnés pourraient être condamnés à la peine capitale en Irak, si leur rapatriement vers le pays ne s’opère pas avant l’ouverture des poursuites par la justice irakienne. C’est ce qui ressort d’un récent rapport du Centre d’analyse du terrorisme (CAT) basé à Paris, selon lequel ces détenus «risquent la peine de mort» au cas où ils sont remis aux autorités irakiennes par les factions kurdes syriennes.

En effet, l’Irak a déjà condamné à mort plus de 500 jihadistes étrangers détenus dans le pays ou livrés via la Syrie et surtout les Forces démocratiques syriennes (FDS), appuyées par Washington. Mais au vu des enjeux politiques, aucune de ces peines n’a été exécutée. D’après le rapport cité ce mercredi par Al Ahdath Al Maghribia, les FDS détiennent plus de 60% des terroristes marocains, hommes et femmes confondus, sur les 153 prisonniers répartis entre les lieux de détention des différents groupes armés actifs sur le terrain et les prisons du régime syrien.

Sur les 1 600 nationaux, près de la moitié serait ainsi engagée dans les rangs de Daech, répartie entre la Syrie et l’Irak, tandis que 550 auraient perdu la vie au cours de combats, selon des données officielles reprises par la même source. Parmi les détenus également, le nombre de mineurs accompagnés de leurs mères dépasserait les 300.

Par ailleurs, des responsables de la faction turque repris dans le rapport indiquent qu’une grande partie des détenus marocains sont des binationaux, portant principalement des nationalités européennes (France, Belgique, Espagne, Italie…).

Le difficile processus de rapatriement vers le Maroc

Ces chiffres rejoignent ceux d’associations marocaines qui disent avoir identifié des centaines de nationaux dans les camps kurdes en Syrie, après avoir fui le groupe terroriste ou été capturés par les Forces démocratiques syriennes. Dans certains cas, il arrive aux binationaux parmi eux de négocier leur rapatriement avec leur deuxième pays, en échange d’accepter de se soumettre à une enquête, une fois rentrés de Syrie, voire de faire l’objet de poursuites dans le cadre d’un procès antiterroriste.

Du côté du Maroc, le processus de rapatriement des Marocains vers le royaume annoncé il y a plus d’un an, semble sinueux et lent. En effet, huit personnes seulement ont été rapatriées depuis cette annonce, ce qui a provoqué l’ire d’ONG marocaines plaidant pour une priorité à l’identification et au retour des 300 enfants accompagnés de leurs mères.

En juin 2018, le pays a pourtant annoncé qu’il était «impossible de refuser à des ressortissantes marocaines le retour à leur pays». Mais les procédures tardent à concrétiser cette promesse.

Précédemment contacté par Yabiladi à ce sujet, le président de l’Observatoire du nord pour les droits de l’Homme (ONDH), Mohamed Ben Aïssa, a affirmé que l’exécutif marocain s’était «exprimé en faveur d’un retour coordonné par le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, sans que cet engagement n’ait véritablement de suite». De plus, une nouvelle vague de rapatriement a été annoncée en avril dernier, mais là encore, le sort des bénéficiaires est resté inconnu.

De son côté, le militant rappelle que «d’autres pays comme la Belgique, les Pays-Bas et le Tadjikistan, entre autres, procèdent à l’identification de leurs nationaux à travers des tests d’ADN et à un recensement chiffré sur les nationalités des combattants en Syrie», rejoignant ainsi les raisons qui pourraient expliquer que les binationaux optent plutôt pour des négociations avec leur second pays en échange de garanties de rapatriement plus rapide.

Avant cela, en août 2018, l’ONG marocaine a déjà rapporté qu’une équipe maroco-espagnole avait été dépêchée en Syrie pour enquêter sur les Marocaines bloquées au nord du pays, afin de retracer le parcours et le rôle de chacun au sein du groupe terroriste. En revanche, les suites de ces initiatives ont eu peu de visibilité, tandis que des pays européens comme la France ont déjà procédé au rapatriement des enfants et des orphelins en nombre limité.