Maroc - Espagne : L’été connaît une hausse de la traversée des mineurs non accompagnés

Au cours des quatre derniers jours au port d’Almeria, la police espagnole a retrouvé six mineurs étrangers non accompagnés (MNA) voyageant cachés sous des camions et près des rampes d’accès aux navires en provenance de Nador. Dans une note des autorités ibériques, citée par Europa Press, les enfants ont été retrouvés grâce aux chiens entrainés pour la recherche de personnes.

Selon la même source, ces personnes «cachées dans des bagages ou dans des véhicules, ou se jetant à l’eau lors de manœuvres d’accostage de navires nord-africains, tentaient de pénétrer sur le territoire [espagnol]». Au cours de cette période de l’année, les opérations de recherche de ces personnes s’intensifient avec la hausse du trafic des voyageurs et des véhicules entre l’Espagne et l’Afrique du Nord lors des vacances estivales.

Par ailleurs, les autorités du pays rappellent que ces mineurs sont des personnes en situation de vulnérabilité, dont la vie est exposée au danger de mort à travers cette traversée à risques. Ainsi, elle rappelle que la responsabilité des mineurs étrangers non accompagnés incombe à la Direction générale de la police, tandis que la gestion et l’enregistrement des données sont confiés au département de la police générale des étrangers et des frontières, en coordination avec le bureau du procureur général.