Éliminatoires CAN U23 : La liste des 27 joueurs retenus face au Mali

L’entraîneur de la sélection nationale U23, Patrice Beaumelle, a retenu 27 joueurs en prévision de la double confrontation face au Mali comptant pour le 3ème et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le match aller se jouera le 7 septembre au Grand Stade de Marrakech, alors que la manche retour se disputera trois jours plus tard à la capitale malienne Bamako, a indiqué la FRMF dans un communiqué.

Ainsi, Patrice Beaumelle a retenu Mehdi Benabid (FUS), Sofiane Bouzian (Malines/Belgique), Aissa Sioudi (RBM), Abderrahmane Kernane (OCK), Mohamed Douik (RCA), Achraf Dari (WAC), Abdelkabir Abqar (FC Malaga/Espagne) et Abdelmounaim Boutouil (As FAR).

Figurent aussi sur la liste Ismail Kandouss (Saint Gilloise/Belgique), Jaouad Erraji (Leganés/Espagne), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Aymane Mourid (Leganés/Espagne), Hamza Regragui (RSB), Ilias Chair (Queens Park Rangers) et Mohamed El Mourabit (OCK).

Le sélectionneur des Lionceaux de l’Atlas a également retenu Zakaria El Wardi (RCA), Anas Ouahim (VFL Osnabrück/Allemagne), Ismail Benktib (Levante/Espagne), Achraf Hakimi (BVB Dortmund/Allemagne), Mohamed Ezzarfani (Espagnol Barcelone/Espagne), Hicham Boussefiane (Malaga/Espagne), Youssef En-Nesyri (Leganés/Espagne) et Khalid Hachadi (V Setubal/Portugal).

Il s’agit aussi d’Ahadme Gassan (Norwich City/Angleterre), Hamza Mendyl (Dijon/France), Sofiane Kiyine (Salernitana/Italie) et Amine Kammas (KRC Genk/Belgique).