Football : Adil Rami signe avec le club turc Fenerbahçe

Le défenseur franco-marocain Adil Rami, licencié par l’Olympique de Marseille il y a deux semaines, a signé avec Fenerbahçe, a annoncé le club truc mardi 27 août, indique Le Monde.

«Nous avons signé un contrat d’un an, et une année supplémentaire en option, avec le défenseur expérimenté», a fait savoir Fenerbahçe dans un communiqué, sans donner plus de précisions.

Le champion du monde était sans club depuis que l’OM, où il était sous contrat depuis 2017, a décidé de se séparer de lui, le 13 août. Cette résiliation avait notamment été justifiée par «un déplacement le 20 mai dernier pour le tournage de l’émission de télévision à but caritatif Fort Boyard, diffusée sur France 2». Une participation qui a été «effectuée sans l’accord» de Rudi Garcia, entraîneur de l’OM, ni la direction du club.

«Adil Rami doit s’interroger, mais profondément, sur son statut, sur son métier de footballeur professionnel, sur ses droits et devoirs de joueur, de surcroît champion du monde», a déclaré le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, le 10 juillet dans L’Equipe.