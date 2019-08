Oujda accueille le défi de nettoyage collectif «Clean Challenge»

Le défi «Clean Challenge» débarque au Maroc, en l’occurrence à Oujda. Ce challenge, qui implique des jeunes ramassant les détritus qu’ils trouvent dans leur quartier avant de mettre au défi d’autres cités pour qu’elles en fassent de même, en les nommant sur les réseaux sociaux, a en effet été relevé par des Marocains d’Oujda.

Ces derniers se sont mobilisés pour nettoyer leur quartier après avoir été nommé par l’Algérie, qui a également relevé le défi du Clean Challenge, indiquent les organisateurs dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Le défi a initialement été lancé par Hind Ayadi, Française d’origine marocaine et fondatrice de l’association Espoir et Création, dont l’objectif est de «placer l’art et la décoration au centre de la cité».

Le communiqué précise que ce challenge a reçu le soutien de plusieurs personnalités artistiques et politiques, dont le ministre français auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie.