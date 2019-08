Maroc : Comment être indemnisé pour un vol American Airlines retardé ou annulé ?

Chaque année, de nombreuses personnes se retrouvent dans ce cas de figure. Il faut savoir qu'une réglementation existe pour vous rendre justice et faire en sorte que vous obteniez votre indemnisation chez American Airlines ou d’autres compagnies.

American Airlines est une compagnie de transport aérienne qui effectue des vols à l'intérieur et à l'extérieur des Etats-Unis, et ce, sur quatre continents. Malgré sa 3e place de plus grandes compagnies aériennes au monde, vous pouvez néanmoins tomber dans des situations de retard ou d'annulation de vols de cette compagnie.

Le 11 février 2004 a connu l'entrée en vigueur de la réglementation européenne 261/2004. Elle, enrichie par les arrêts Sturgeon, en 2009, et Nelson en 2012 ont entraîné un profond changement dans l'aviation. Cette réglementation prévoit qu'en cas de retard de vol de plus de trois heures, vous avez désormais droit à une indemnisation pour vol retardé American Airlines. Or, ce montant est soumis à certaines modalités, pouvant aller jusqu'à 600 euros dans certains cas.

En dehors de la compensation monétaire que la compagnie doit reverser à son passager pour le vol annulé ou retardé, la compagnie a d'autres obligations. Elle doit notamment s'assurer que vous rentrez en possession de tous vos droits. Ainsi, si vous avez subi un préjudice particulier suite au vol retardé ou d’un vol annulé d’American Airlines, ou si vous avez des frais additionnels (qui sont des conséquences du retard de vol) elle doit vous rembourser. Vous devez aussi savoir que le payement de l'indemnisation d’un vol retardé d’American Airlines s’opère de manière forfaitaire, et elle est fonction de la distance du vol.

Ainsi, pour un vol d'une distance inférieure à 1500km, l'indemnisation d’un retard de vol est de 250 euros par passager. Dans le cas où la distance du vol est comprise entre 1500km et 3500km, l'indemnisation est de 400 euros par passager. Enfin, si la distance de vol est au-dessus des 3500km, l'indemnisation est de 600 euros par passager.

Toutes les situations ne donnent pas lieu à une indemnisation

Toutefois, tout retard de votre vol ne donne pas forcément lieu à une indemnisation d’un retard de vol d’American Airlines. La réglementation a prévu des situations précises. En effet, il existe trois cas dans lesquels vous n'y aurez pas droit.

D'abord, il faut que le retard de votre vol soit causé par une situation exceptionnelle. En clair, il s'agit d'évènements qui ne sont pas du ressort ou sous le contrôle de la compagnie, et qu'elle n'aurait pas pu éviter. Bien sûr, à condition que la compagnie ait pris, en amont, toutes les dispositions appropriées pour que le vol ait bel et bien lieu, et dans de bonnes conditions.

Ensuite, rappelez-vous que cette réglementation a été prise par le parlement européen. Elle n'est donc applicable aux compagnies que pour leurs vols à destination européenne, ou au départ de l'Europe. De même, elle est aussi applicable pour les vols à l'intérieur du territoire Européen. Par conséquent, si le trajet du vol est hors de l'Europe, alors, vous n'avez pas droit à l'indemnité d’un vol retardé d’American Airlines.

Enfin, si une place à bord d'un autre vol en remplacement vous a été proposée, l'indemnisation ne sera plus effective. En dehors de ces situations, tout retard de vol vous donne droit à une indemnisation pour vol retardé d'American Airlines.

Procédure de retrait de l'indemnisation American Airlines

La première option qui s'offre à vous pour obtenir l’indemnisation d’un vol retardé d’American Airlines est d'envoyer une réclamation à la compagnie. Le délai de réponse est d'environ deux mois. En cas, de réponse non satisfaisante, vous pouvez porter la réclamation auprès de l'autorité compétente du pays.

Par ailleurs, si vous voulez éviter les tracasseries administratives, l'alternative qui s'offre à vous est de vous adresser à une société spécialisée. Il existe des entreprises dont l'activité principale est le recouvrement d'indemnités aériennes.

Si vous choisissez de les contacter, votre dossier sera pris en charge gratuitement. En cas de récupération de l'indemnité, le coût de la procédure sera de 25% de la somme encaissée. Vous n'aurez pas d'avance à donner ni de frais à payer en cas d'échec de la procédure.

