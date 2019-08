BTP : Légère hausse des ventes de ciment au premier semestre de 2019

Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP), se sont améliorées de 2,1% au terme du premier semestre 2019, après un recul de 2,9% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Économie et des finances.

Cette évolution fait suite à une augmentation de 7,8% au premier trimestre 2019, allégée par un recul de 3,6% au deuxième trimestre de la même année, impacté, essentiellement par une baisse de 13% au mois de mai ayant coïncidé avec le mois de Ramadan, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d'août 2019.

Parallèlement, l'encours des crédits accordés au secteur immobilier s'est amélioré de 3,3% à fin juin 2019, après +4,1% un an auparavant.

Cette évolution, poursuit la même source, recouvre une progression des crédits à l’habitat de 4,9% (après +4,3% un an plus tôt), modérée par un léger recul des crédits alloués à la promotion immobilière (-0,6%), après -2,6% à fin mars 2019 et une augmentation de 2,8% au terme du premier trimestre 2018.