Cyclisme : Le Maroc intéressé par le Tour d’Espagne ?  

Alors que son départ a déjà été effectué à plusieurs reprises depuis l’étranger, l’idée d’un Tour d’Espagne depuis Maroc le temps d’une édition intéresse les responsables marocains et espagnols. Ainsi, selon les informations du Diario AS, une délégation du royaume se serait rendue en Espagne pour «valoriser les possibilités d'un projet commun dans le futur», conformément à la «vieille aspiration d’effectuer une sortie en Afrique du Nord».

«Un projet révolutionnaire qui traîne autour de Javier Guillén, directeur de la Vuelta» et son souhait d’«organiser depuis de nombreuses années un départ» dans le continent, où il estime que le Maroc «doit être impliqué», rapporte le média. La délégation se serait rendue à Alicante ces derniers jours après le début de la course sur la Costa Blanca. Il s’agit d’un «premier contact» avec une agence intermédiaire pour évaluer les possibilités d’un projet commun, poursuit AS.

«[Les membres de la délégation] ont été observateurs et ont été agréablement surpris, alors qu'ils ont pris contact avec l'organisation pour s'intéresser aux détails d'un événement de cette ampleur», poursuit-il. AS rappelle que le Tour d’Espagne est sorti trois fois à l'étranger : une première fois à Lisbonne (1997), une seconde à Assen (2009) puis Nîmes (2017). La quatrième fois aura lieu l'année prochaine, avec un départ depuis Utrecht.