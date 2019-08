Une tentative de trafic de drogue déjouée au port de Tanger-Med

Les éléments de sûreté opérant au port de Tanger-Med ont déjoué, mardi en coordination avec leurs homologues des douanes, une tentative de trafic de cannabis à bord d'une voiture 4*4 immatriculée à l'étranger, alors qu'elle s’apprêtait à quitter le port à bord d'un bateau à destination de l'Espagne.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les fouilles menées à l'aide de chiens renifleurs ont permis la saisie à bord de la voiture d'une quantité de 460 kg de résine de cannabis, sous forme de plaquettes soigneusement dissimulées dans des cavités spécialement aménagées au niveau du châssis et des portes du véhicule.

La DGSN a fait savoir qu'il a également été procédé à l'interpellation du conducteur de la voiture, de nationalité marocaine, ainsi que sa compagne, âgés respectivement de 38 et 40 ans.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, conclut le communiqué.