Espagne : Cinq personnes arrêtées sur fond d’escroquerie visant des Marocains

La police nationale a arrêté cinq personnes et enquête sur une sixième pour leur appartenance présumée à un groupe criminel d’escroquerie. Selon un communiqué de la police, relayé par l’agence Europa Press, il s'agit de trois femmes et trois hommes de nationalités marocaine et espagnole, âgés de 32 à 48 ans, qui font l'objet d'une enquête pour crimes présumés de falsification de documents et de favoriser l’immigration clandestine.



L’enquête, menée depuis janvier dernier, a débuté à la suite de la comparution volontaire de deux citoyens de nationalité marocaine devant la brigade des étrangers et des frontières, ayant dénoncé l’escroquerie d’un autre Marocain. Ce dernier leur aurait «réclamé la somme de 6 000 euros à chacun d’entre eux en échange des documents nécessaires pour régulariser leur situation en Espagne», étant en séjour irrégulier.

Les membres du réseau ont tenté de falsifier les documents officiels et de les inscrire au registre des habitants d'une ville voisine de Grenade, en «simulant des relations affectives» entre immigrés et personnes en séjour régulier, poursuit le communiqué.

L’enquête policière a révélé que le principal accusé, un Marocain âgé de 45 ans et un résident légal, s’employait à cibler les éventuels intéressés, leur promettant de régulariser leur situation administrative, à offrir ses services et à leur «vendre des contacts», en échange d'importantes sommes d'argent.

Les agents spécialisés de la police nationale ont à ce jour mené au total cinq opérations ayant pour objectif l’identification des personnes impliquées.