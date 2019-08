Maroc : Décès de l'actrice Amina Rachid à l'âge de 83 ans

L'actrice marocaine Amina Rachid est décédée, lundi soir, à l’âge de 83 ans, des suites d’une longue maladie, selon le président du Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques, Messaoud Bouhcine.

L’artiste marocaine, considérée comme l'une des icônes du théâtre, du cinéma et de la télévision dans le royaume, est née le 11 avril 1936. Elle a entamé sa carrière par le théâtre et la radio nationale au début des années 60.

Dès 1955, Amina Rachid a fait son entrée dans le 7ème art avec le film «Le médecin malgré lui» du réalisateur français Henry Jacques, une production franco-maroco-égyptienne. Ce film a été tourné aux jardins des Oudayas et Dar Essalam à Rabat avec la participation d'un nombre de comédiens égyptiens.

Feue Amina Rachid a également participé dans plusieurs films dont les plus célèbres sont «A la recherche du mari de ma femme» de Mohamed Ben Abderrahmane Tazi (1993), «Lalla Houbi» du même réalisateur (1996), «Destin d'une femme» de Hakim Nouri (1998), «Elle est diabétique, hypertendue et refuse de crever» de Hakim Nouri (2000) et «Les Anges de Satan» d'Ahmed Boulane (2007).

Le décès d’Amina Rachid est une «grande perte» pour le paysage artistique national, a souligné M. Bouhcine dans une déclaration à la MAP, rappelant que la défunte avait intégré ce domaine dans un temps où il était difficile pour les femmes d'y accéder.

Elle a cumulé une expérience importante dès son jeune âge notamment dans la dramatique radio, la télévision et le théâtre, où elle a côtoyé les grands «maîtres», notamment la génération des fondateurs : Taïb Seddiki et Mohamed Hassan El Joundi.