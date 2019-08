Marrakech : Le mémorial de l'Holocauste à Ait Faska ne verra finalement pas le jour

L'initiateur de cet étonnant projet en a parlé sur Yabiladi vendredi dernier. Ce lundi, les autorités de la commune rurale Ait Faska, près d'Ait Ourir, dans la région de Marrakech-Safi ont procédé à la démolition du mémorial de l'Holocauste sur lequel PixelHelper, une organisation non gouvernementale allemande, travaillait depuis septembre 2018.

Selon un live Facebook sur la page d’Oliver Bienkowski, fondateur de PixelHelper, on voit les autorités locales, accompagnées d’un bulldozer, en train de détruire les constructions du site. Cette opération intervient quelques heures après la publication d’un communiqué de presse des autorités de la province d’Al Haouz.

Relayé par le ministère de l’Intérieur, leur communiqué affirme que «les informations diffusées par certains sites et sur les réseaux sociaux concernant la création d'un projet par un citoyen étranger, comprenant un musée et de nombreuses installations, ainsi qu'un monument commémoratif sous la forme de peintures dans la commune d’Ait Faska (province d'Al-Haouz) sont sans fondement». «Les autorités compétentes de cette région n'ont délivré aucune autorisation pour mettre en place un tel projet» poursuit le communiqué.

Et de préciser que «la mise en place de tels projets est soumise à des procédures légales et nécessite l'obtention d’autorisations administratives en vigueur».

Un projet en construction depuis septembre 2018

Pourtant, Oliver Bienkowski avait assuré à Yabiladi que son projet avait «reçu les autorisations nécessaires». Contacté à nouveau, peu de temps avant le commencement de l’opération de la démolition, il a assuré être «en contact avec les autorités pour régler le problème» et a dit penser qu’il peut «résoudre ce problème». «Nous ne voulons pas qu’elles le détruisent et voulons l’autorisation dont nous avons maintenant besoin, car nous construisons ce projet depuis un an mais ils disent maintenant que nous avons besoin d’autres autorisations encore», explique-t-il.

Le fondateur de PixelHelper ne comprend pas et assure que «les autorités locales rendaient visite» au projet de manière «continue». Elles «constataient ce que nous construisons, les nombreuses installations artistiques et les monuments, qui sont une réplique de ceux en Europe», ajoute-t-il.

«Notre caïd a changé depuis quatre jours et nous n’avons pas encore parlé avec le nouveau responsable mais je pense qu’il nous aidera à obtenir ce qu’il nous faut», a-t-il dit, confiant. «Je pense que le ministère de la Culture peut nous octroyer une autorisation puisqu'il s’agit d’un monument pour les juifs morts», a-t-il conclu.

Contactées par Yabiladi, les autorités de la commune rurale Ait Faska ont refusé de répondre à nos sollicitations concernant le projet, soulignant qu'elles «n'ont rien» à nous dire. Pouvaient-elles ne pas être au courant de la nature du projet alors qu'il est inscrit en grand «Memorial de l'holocauste» ? (voir photo ci-dessus)

Selon les nombreuses photos partagées sur le site de ladite fondation et les informations relayées par son fondateur, ce projet est en construction depuis plusieurs mois, sans que les autorités locales ne soient intervenues pour le démolir. Plusieurs installations du mémorial, devant être inaugurées en décembre prochain, avaient déjà été finalisées par PixelHelper, avant que les autorités ne décident de tout réduire en poussière.