Maroc : Expulsion violente des habitants de Douar El Garaa à Rabat

Depuis dimanche, des vidéos sur les réseaux sociaux montrent une intervention musclée des forces de l’ordre à Douar El Garaa dans le quartier Yaacoub Al Mansour à Rabat, pour déloger les habitants de ce bidonville, l’un des plus anciens de la capitale.

Cette opération a été menée alors que les résidents, prévus d’être transférés vers Aïn Aouda qui ne fait pas partie du périmètre urbain de la ville, exigent leur relogement dans le même quartier, contrairement à ce que prévoit le projet «Rabat ville lumière».

En effet, une expérience précédente a permis aux riverains de Douar El Kora, bidonville voisin, d’obtenir leur relogement sans être contraints à l’éloignement, ce que les opposants au transfert des occupants de Douar El Garaa vers Aïn Aouda revendiquent.

L’opération intervient également au lendemain d’une marche, précédée par plusieurs autres sit-in. Les habitants de Douar El Garaa y ont réitéré leurs appels à profiter d’habitations salubres mais qui ne nécessitent pas leur transfert permanent d’un centre urbain de Rabat vers la périphérie. Le rassemblement de samedi, qui n’a pas été entaché de violences, a cependant laissé place à la confrontation directe avec les forces de l’ordre, le lendemain.

Douar El Garaa est un rassemblement d’habitations insalubres vieilles de plus de 70 ans et abritant trois générations, qui considèrent aujourd’hui leur éloignement comme annonciateur de l’abandon scolaire pour beaucoup d’enfants et de jeunes, en plus de la perte d’emplois pour les autres. 52 familles sont consernées pour le moment.