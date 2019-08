Les Israélo-marocains commémorent le 60e anniversaire de leur immigration du Maroc

En Israël, la Fédération mondiale des Juifs marocains célébrera, à partir de cette semaine, le 60e anniversaire de l'immigration en provenance du Maroc. «Aujourd'hui, selon les chiffres de la Fédération, plus d'un million d'immigrés [et leurs descendants] du Maroc vivent en Israël, ce qui en fait la deuxième plus grande communauté après l'immigration du Commonwealth», a expliqué Sam Ben-Shitrit au média The Jerusalem Post.

Selon la Fédération, plus de 300 000 Marocains de confession juive ont immigré en Israël depuis les années 1960. Dimanche, il y aura un «deuxième hommage à la veille de la première série d'événements commémorant le 60e anniversaire de l'immigration massive en provenance du Maroc», déclare Sam Ben-Shitrit. D'autres manifestations auront lieu dans les mois à venir.

Dans le cadre de cet hommage, la ville de Ramlen au sud-est de Tel Aviv inaugurera un site commémoratif des 43 victimes juives de la catastrophe du navire Egoz. Ben-Shitrit a expliqué que les chiffres de la Fédération indiquent que les premiers Juifs marocains avaient établi 111 colonies de peuplement et des colonies de peuplement agricoles dans l’Etat hébreu. Avec le soutien des autorités, la Fédération investira aussi une importante somme pour «mettre en valeur les réalisations de la communauté juive marocaine dans divers domaines».