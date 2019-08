Maroc : Une bibliothèque municipale nommée en hommage à Meriem Amjoune

Inaugurée jeudi dernier dans la commune d’Aïn Taoujdate (province d’El Hajeb), la bibliothèque municipale de cette ville porte désormais le nom de Meriem Amjoune. En novembre 2018, cette petite fille de neuf ans s’est distinguée en remportant le «Défi de la lecture arabe», tenu à Dubaï.

Selon des informations d’Al3omk, cette inauguration a été effectuée par Zine El Abidine El Azhar, gouverneur d’El Hajeb et à la tête d’une délégation qui s’est rendue sur les lieux à l’issue des travaux et de l’équipement accomplis dans cet espace. Le projet a vu le jour grâce à un partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le ministère de l’Intérieur et la commune d’Aïn Taoujdat.

Dans une déclaration au site arabophone, le président de la commune a souligné que la mise en place de cette bibliothèque municipale, parallèlement à une salle sportive couverte et multidisciplinaire inaugurée le même jour, permettaient de renforcer les structures culturelles et sportives de cette ville en manque de projets similaires pour dynamiser le développement humain local.