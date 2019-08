Le Maroc veut moderniser la station de Oukaïmeden

Le Maroc veut devenir une référence dans le tourisme de ski et souhaite moderniser la station de Oukaïmeden pour attirer en moyenne 500 000 visiteurs par an, nationaux et étrangers, indique le site Tourinews, qui cite le portail d’information Nevasport.

Le ministre marocain du Tourisme, Mohamed Sajid, a annoncé un investissement de 204 millions de dirhams (environ 19 millions d’euros), à la fois pour adapter les installations pour les sports d’hiver et pour l’offre des activités d’été.

Le plan veut aussi mettre l’accent sur l’amélioration de la formation du personnel du complexe et la répartition des différentes activités pouvant être développées dans l’environnement, telles que l’utilisation de tyroliennes ou la randonnée. De même, une deuxième phase du projet de modernisation envisage la possibilité de connecter l’observatoire astronomique, situé au sommet de la montagne et le parc national de Toubkal, au complexe. Il est également question de l’installation d’un téléphérique qui relie le bas de la vallée aux pistes.

Oukaïmeden a plusieurs fois fait l’objet de critiques : ses accès sont rapidement bloqués par les chutes de neige et ses équipements et installations sont obsolètes, rappelle Nevasport.