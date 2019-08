Maroc : La maison construite au sein des remparts de Marrakech a été démolie

Suite aux informations relayées, notamment par Yabiladi, concernant la maison nichée dans les remparts de Marrakech au niveau de Bab Doukkala, les autorités locales de la ville ocre ont fini par réagir.

Vendredi, la chercheuse en patrimoine matériel et immatériel, Amal Mellakh a partagé des photos et une vidéo sur sa page Facebook de l’opération de démolition de ladite maison. Elle a indiqué qu’une «procédure a été entamée par la Wilaya de Marrakech» consistant à «vider les bâtiments, indemniser les occupants, et procéder à la démolition». Elle ajoute que la muraille historique de la ville ocre sera, par la suite, restaurée.

«L’écoute sincère est un acte de respect, honnête et de professionnalisme», commente-t-elle, en remerciant la «réactivité» des autorités locales et en saluant «leur engagement pour la revivification, de notre patrimoine et leur effort pour le maintien et le respect des lieux publics». «Mon souhait est d'introduire le citoyen ordinaire dans la responsabilité de la préservation et changer l'idée que c'est juste l'élite et les responsables administratifs qui doivent le faire ; c’est notre héritage et engagement à nos tous», conclut-elle.

En début de semaine, elle avait publié des images d’une maison construite en lieu et place d’une portion des remparts de Marrakech, alertant sur le fait que la construction n’est pas récente, provoquant une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la construction de cette maison et identifier ainsi les responsables de cette anarchie.