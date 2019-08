Un mémorial de l'Holocauste, avec une partie LGBTQ+, verra le jour près de Marrakech

Un mémorial de l'Holocauste pour honorer les Juifs tués en Europe est en cours de construction au Maroc. Dans la région de Haouz, à seulement 26 kilomètres de la ville Marrakech, une organisation non gouvernementale allemande travaille sur ce projet depuis septembre 2018, nous déclare ce vendredi le fondateur de PixelHelper, Oliver Bienkowski, qui gère également le mémorial. L’ONG vient de publier des photos du projet sur le site internet. Situé précisément à Ait Faska, un petit village près d'Ait Ourir, le mémorial traite de plusieurs choses à la fois.

Selon Oliver Bienkowski, qui vit au Maroc depuis 2014, le projet vise à «montrer aux Marocains, notamment aux élèves, et aux juifs d'Israël l'horreur de l'Holocauste», par le biais d'un musée et de plusieurs autres installations. La propriété comprend également des stèles imitant celles du Mémorial allemand des Juifs d'Europe exterminés.

Un mémorial de l'Holocauste avec des monuments LGBTQ+

Et ce n'est pas tout, car ce projet d’Ait Faska, qui devrait être le premier mémorial de l'Holocauste en Afrique du Nord, vise également à «honorer la communauté LGBTQ+», nous déclare le fondateur de PixelHelper. Pour l'activiste allemand, une partie de ce mémorial comprend «des blocs aux couleurs de l’arc-en-ciel pour honorer les Juifs homosexuels assassinés dans les camps de concentration européens» par les Nazis.

La partie LGBTQ + du mémorial de l’Holocauste Ait Faska. / Ph. PixelHelper - Facebook

Entièrement financé par PixlerHelper et une société à responsabilité limitée basée au Maroc et portant le même nom, PixlerHelper International SARL, le projet devrait comporter 10 000 blocs de pierre et accueillir bientôt des visiteurs musulmans et juifs.

Pour ce qui est de la partie arc-en-ciel, Oliver Bienkowski explique qu’elle sera «achevée lors de la Hanukkah (une fête juive qui commence le 22 décembre, ndlr)». «Il est important d'avoir un mémorial» de ce triste événement en Afrique du Nord et au Maroc en particulier pour aider les gens à «imaginer» les atrocités commises contre les Juifs, ajoute-t-il. Et de souligner que son projet comportait également «un aspect éducatif», car «les gens peuvent venir visiter des salles à thèmes, des spectacles et d'autres endroits de la propriété» qui dépeignent «la cruauté des camps de concentration».

Très enthousiaste au sujet du projet, Oliver Bienkowski a assuré à Yabiladi qu'il avait «reçu les autorisations nécessaires» à la construction du mémorial de l'Holocauste et qu'il prévoit même de l'élargir.

Mais une question reste toutefois en suspens ; celle de connaître l’intérêt particulier à avoir un mémorial de l'Holocauste dans un petit village près de Marrakech. En effet, s’il n’y avait pas de camps de concentration au Maroc, les Juifs marocains qui vivaient dans le pays étaient à l’abri de cet événement tragique.

Le mémorial de l’Holocauste Ait Faska. / Ph. PixelHelper-Facebook

Quant à la partie LGBTQ+ du mémorial, il faut souligner que le Maroc reste l'un des pays qui condamnent l'homosexualité. L'article 489 du code pénal la criminalisant, prévoit même, des peines allant de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 120 à 1 200 dirhams contre ce qu’il considère comme «actes licencieux ou contre nature» entre des individus «du même sexe».

Pour tenter d'en savoir plus sur les autorisations accordées à ce mémorial, Yabiladi a contacté les autorités locales d'Ait Faska. Ces dernières ont refusé de répondre à nos sollicitations concernant le projet, soulignant qu'elles «n'ont rien» à nous dire.