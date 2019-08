Grève du personnel de Transavia : Une centaine de passagers lyonnais coincés à Marrakech

Un vol Marrakech-Lyon de la compagnie Transavia a été annulé mercredi, provoquant l’ire d’une centaine de passagers lyonnais qui se sont retrouvés bloqués à Marrakech, en attendant un prochain vol.

Ainsi, selon les médias français Le Progrès, Lyon Mag et Lyon Capitale, un préavis de grève avait été déposé par la Confédération générale du travail (CGT) appelant les hôtesses et les stewards de Transavia France à faire grève de vendredi à dimanche dernier. Une annonce ayant le plus impacté l’aéroport de Lyon.

Mercredi, un vol Marrakech-Lyon de Transavia a été annulé. Un porte-parole de la compagnie aérienne évoque «un problème opérationnel» pour justifier cette annulation du vol de la filiale du groupe Air France-KLM. La CGT, premier syndicat chez Transavia France, proteste de son côté «une gestion humaine et matérielle catastrophique» dans l'entreprise.

Pris entre les deux, les passagers prennent leur mal en patience en attendant. Ceux bloqués à Marrakech depuis mercredi sont actuellement «logés dans un hôtel aux frais de la compagnie». Au nombre de 180 personnes, ils attendent de pouvoir décoller au plus vite.

Les médias français notent que la compagnie aérienne indique sur son site internet que le prochain vol en direction de Lyon Saint-Exupéry est prévu pour le 28 août prochain. «Une nouvelle peu charmante pour les familles effectuant leur rentrée scolaire», poursuit-on.

Et de rappeler que plusieurs vols à destination ou au départ de Lyon de Transavia ont été annulés à cause de ce mouvement de grève.