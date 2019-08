Football : Les juniors néerlandais veulent se rallier Mohammed Ihattaren

Après avoir été appelé par le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodžić, pour faire partie d’une liste préliminaire, l’international marocain Mohammed Ihattaren a reçu une offre de la sélection juniore des Pays-Bas, où il évolue au sein du PSV Eindhoven. Sur le site officiel de la sélection néerlandaise, le nom de l’attaquant de 17 ans né à Utrecht fait partie des 32 choisis dans cette sélection, ce qui est pour lui une première.

Il y a quelques jours, Mohammed Ihattaren a déclaré qu’il avait les nationalités marocaine et néerlandaise et qu’il n’avait pas encore décidé quel maillot porter, faisant uniquement part de sa fierté de figurer parmi la sélection préliminaire marocaine. «Ce que je veux, c’est jouer sur le terrain et me faire un nom ; si c’est avec les Pays-Bas, c’est bien, et si ça peut se faire avec l’équipe marocaine, ce sera bien aussi», a-t-il indiqué.

L’équipe juniore néerlandaise joue le premier match des séries qualificatives pour le Championnat d’Europe 2021 en Hongrie et en Slovénie. Le match contre Chypre aura lieu mardi 10 septembre.