Espagne : Démantèlement d'un réseau de trafic d'animaux à destination du Maroc

La Garde civile espagnole a arrêté les dix membres présumés d’un réseau international dédié au trafic d’espèces et a saisi environ 200 animaux, dont des oiseaux, des mammifères et des reptiles, vendus au Maroc, où un marché émergent a été découvert, indique l’agence de presse espagnole EFE.

L’opération a été menée en raison d’infractions de contrebande, de commerce illégal d’espèces, de maltraitance animale et de falsification de documents. Elle a été coordonnée par Europol et a connu la participation du Portugal, de la Slovaquie et du Maroc, a indiqué la Garde civile dans un communiqué. L’enquête a été ouverte à la suite de la plainte d’un citoyen par l’intermédiaire de l’ONG espagnole de protection de la nature SEO Birdlife, qui a alerté le Seprona – le Service de protection de la nature, une unité de la Garde civile espagnole.

Les agents ont notamment vérifié que les personnes détenues avaient acheté des animaux à différents fournisseurs basés en Espagne et dans d’autres pays de l’Union européenne, puis qu’elles les avaient stockés dans une animalerie à Fuengirola et dans un domicile à Ronda (province de Malaga), avant leur transfert illégal au Maroc. La plupart de ces espèces étaient soumises à différents degrés de protection dans le cadre de législations nationales et internationales spécifiques.

Parmi les membres de ce réseau figure un Marocain résidant à Melilla, qui était responsable de la distribution d’animaux au Maroc. En effet, il contactait les acheteurs par le biais des réseaux sociaux et de contacts personnels, et avait recours à des «mules» pour passer la frontière entre Melilla et Nador, voie principalement empruntée pour l’introduction de ces animaux. L’agence EFE précise que cette enquête a mis au jour l’existence d’un marché émergent en Afrique qui, à travers le Maroc, importe illégalement un grand nombre d’espèces animales.