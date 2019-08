Classement de Numbeo : Le ministère de la Santé pointe un rapport manquant de rigueur et de crédibilité

Le ministère de la Santé a réfuté, mardi, le contenu du «classement» de la plateforme Numbeo, relayé par plusieurs médias marocains et selon lequel le système national de protection sanitaire arrive à la dernière place sur 89 pays.

Dans un communiqué relayé par la MAP, le ministère affirme que les conclusions de ladite plateforme «manquent de rigueur, de crédibilité et de méthodologie scientifiques».

«Le rapport en question ne se conforme guère aux standards édictés par les organisations internationales, ni à ceux adoptés dans l'élaboration de ce genre de travaux», a expliqué le département dans un communiqué en réaction à ce qui a été publié à ce sujet.

Selon la même source, Numbeo, «qui a réalisé le classement a failli au devoir de crédibilité et de professionnalisme en matière de préparation de ce genre de rapports».

Le communiqué rappelle que les données sur la base desquelles a été réalisé le classement des États concernés, y compris le Maroc, ne sont pas défendables du point de vue scientifique, ni sous l'angle de l'objectivité, surtout lorsqu'il s'agit d'établir une évaluation de la qualité de protection sanitaire à l'échelle nationale. Il rappelle que les données fournies ont été collectées sur la base d'un échantillon étriqué ne dépassant pas 100 personnes parmi les visiteurs du site électronique.

Le communiqué invite les médias à «faire preuve de vigilance à l'égard des données et rapports trompeurs qui sont publiés dans le site électronique en question, d'autant plus qu'il ne dépend d'aucune institution internationale reconnue en la matière.

Pour rappel, Yabiladi a maintes fois pointé du doigt les classements de Numbeo, relayés par la presse marocaine et présentés comme provenant d’un site «spécialisé dans la recherche et la classification des pays en fonction de leur coût et de leurs conditions de vie» au moment où il s’agit seulement de la perception des visiteurs de cette plateforme.