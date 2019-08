Maroc : L’Espagnol Alsa déploie ses bus à Rabat dès ce mercredi

Les nouveaux bus de transport urbain gérés par le groupe espagnol Alsa entreront en service à partir de ce mercredi dans la capitale Rabat et ses voisines de Salé et Temara.

Ainsi, Alberto Pérez, responsable du groupe espagnol au Maroc, a confié à l’agence espagnole EFE que 150 autobus seront opérationnels dans un premier temps. Un nombre qui doit atteindre 350 véhicules à la fin du mois de septembre prochain.

«Nous allons atteindre 430 bus à partir de la quatrième année», a déclaré Pérez, soulignant que les bus circuleront dans les quatorze communes de la région de Rabat, avec lesquelles l'entreprise s'attend à atteindre 109 millions de passagers par an.

Pérez a précisé que le tarif a été fixé à 5 dirhams à chaque voyage pour permettre un «service viable et de bonne qualité».

Le responsable d’Alsa a souligné que les bus, de modèles Mercedes et Scania, sont à la pointe de la technologie et respectueux de l’environnement. Ils comprennent une connexion Wi-Fi et des caméras de sécurité, ainsi qu’un plancher bas pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Ce nouveau service de transport urbain emploiera 1 500 personnes, qui faisaient partie de l'ancien personnel de Stareo (la société qui opérait auparavant dans la capitale marocaine).

Les employés (chauffeurs, contrôleurs et administratifs) ont suivi 12 000 heures de formation, a expliqué M. Pérez, ajoutant que l'entreprise engagerait prochainement 250 conducteurs supplémentaires. Pour lancer ce service, le consortium espagnol a investi la première année 700 millions de dirhams (environ 64 millions d'euros). La valeur totale du contrat d’une durée de 15 ans est estimée à 11 milliards de dirhams (1 milliard d’euros).

EFE rappelle qu’en plus de Rabat, Alsa dessert également Marrakech, Tanger, Khouribga et Agadir et est présente au Maroc depuis 1999.