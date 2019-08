Maroc : Grâce royale au profit de 443 personnes à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

A l’occasion de la Fête de la Jeunesse, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 443 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume, annonce le ministère de la Justice dans un communiqué.

Ces personnes sont au nombre de 443. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 317 détenus, alors que ceux en liberté sont au nombre de 126 personnes.

Pour le premier groupe, un détenu profite de la grâce sur le reliquat de peine d’emprisonnement alors que les 317 détenus bénéficient d’une remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion.

Quant au deuxième groupe, 29 personnes bénéficient d’une grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat, six personnes d’une grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende, sept personnes d’une grâce sur les peines d’emprisonnement et d’amende et 84 détenus bénéficient d’une grâce sur la peine d’amende.