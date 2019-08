Meknès : Un individu soupçonné du piratage de comptes bancaires arrêté

Les éléments de la police du commissariat de Wislane, dans la banlieue de Meknès, ont arrêté, mardi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu qui fait l'objet d'un avis de recherche émis par la brigade nationale de la police judiciaire, pour son implication présumée dans une affaire d'atteinte aux systèmes de traitement automatique des données et de piratage de sites électroniques.

Les services de police avaient ouvert une enquête judiciaire après signalisation d'opérations d'accès illégal à des systèmes électroniques relatifs à des comptes bancaires ouverts auprès d'une institution bancaire marocaine, suivies de piratage et de vol de sommes d'argent sur ces comptes, précise un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'enquête a permis l'identification du suspect, âgé de 30 ans, et son arrestation dans un café de la ville de Wislane, précise la même source, notant que la perquisition du domicile du mis en cause a permis de saisir un lot d'outils informatiques et de supports de stockage électronique et de sommes d'argent, ainsi que des reçus de virements qui auraient été obtenus à travers cet acte criminel.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par la brigade nationale de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et aboutissants de cet acte criminel, conclut le communiqué.