France : Des internautes dénoncent une «arnaque» sur un site de vente de moutons pour l’aïd Al-Adha

L’Aïd El Kébir 2019, ces fidèles s’en souviendront longtemps. Sur le forum Yabiladi, les témoignages d’une arnaque supposée s’accumulent : de nombreux internautes expliquent avoir commandé leur mouton en ligne, sur le site Monmouton.fr, et disent ne l’avoir jamais reçu, ou bien dans des conditions sanitaires déplorables.

«Après un échange téléphonique avec le commercial, j’ai donc commandé chez Monmouton.fr. Je devais réceptionner le mouton le mardi, et le mardi aucune nouvelle de leur part, mis à part un SMS me disant qu’ils avaient des retards à l’abattoir. J’ai voulu les joindre mais personne ne me répondait», témoigne l’un d’entre eux. Il ajoute avoir été contacté par Chronofresh, filiale de Chronopostfood, spécialisée dans la livraison de produits alimentaires, lui signalant que son colis avait bien été livré à l’agence. Une fois sur place, c’est la douche froide : il décrit un carton «plein de sang, très mal conditionné, un vulgaire carton avec du scotch, une odeur que même si je donne la viande à un chien il en voudrait pas (sic)».

D’autres se plaignent de retards accumulés et de l’impossibilité de joindre l’entreprise : «Hier j’avais reçu un sms (sans pouvoir répondre) me disant qu’il y a du retard et je serai livré aujourd’hui dans la matinée et là on est dans l’après-midi et toujours rien», s’est plaint un autre internaute mercredi 14 août, alors que l’Aïd Al Adha était célébré en France dimanche 11 août.

«Mon appel ne part pas, aucune sonnerie»

Des témoignages de cet acabit, le forum en regorge. Visiblement, le mode opératoire est le même : «Il m’est arrivé exactement la même histoire ! Même gars au tel, même sms hier et là je constate l’arnaque», écrit un internaute. D’après un autre, qui dit avoir pu contacter le site par téléphone, l’entreprise, basée dans la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) d’après les témoignages, aurait dit être «[débordée] à l’abattoir». Un autre abonde : «J’ai eu au tél quelqu’un lundi pour info après plus personne ne répond.» Un sixième plaignant indique quant à lui avoir commandé son mouton pour le troisième jour de l’Aïd, soit le 13 août et, au 15 août, n’avoir toujours rien reçu.

Enfin, un internaute raconte également avoir appelé le numéro de réclamation indiqué dans «les conditions générales de vente», ainsi qu’en Irlande, «chez monsieur Charlie McGlinchey qui est je pense le directeur de l’entreprise, mais mon appel ne part même pas, aucune sonnerie». Sur son site, Monmouton.fr précise en effet que leurs «élevages en plein air sont situés en Irlande et au Pays de Galles».

Notre rédaction a également constaté l’impossibilité de les joindre : malgré nos nombreuses tentatives durant plusieurs jours, l’entreprise est restée injoignable. Plusieurs clients qui s’estiment laisés envisagent de porter plainte.