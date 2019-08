Italie : Un Marocain impliqué dans le meurtre d'une ressortissante chinoise

Un homme recherché pour le meurtre d’une ressortissante chinoise s’est enfin rendu, dix jours après sa fuite.

Âgée de 25 ans, Hui 'Stefania' Zhou a été poignardée à mort dans un bar où elle travaillait dans la banlieue de Reggio Emilia, en Italie, dans l'après-midi du 8 août.

La victime était derrière le comptoir pour servir des clients quand un homme est entré dans le bar pour lui assener des coups mortels. L’assassin se serait ensuite enfuit, sans que les personnes présentes sur place ne puissent l’arrêter. La fille est morte sur place.

Dans les heures ayant suivi ce drame, la police a lancé un mandat d'arrêt dans toute l'Italie, transmis des informations à la frontière et publié une photo du suspect, un certain Hicham B., qui serait Marocain, rapportent les médias italiens Tirreno News et 7per24.

Le motif de ce crime reste à clarifier, même s'il pourrait s'agir, selon les autorités italiennes, d'un cas de féminicide et non d'un vol qualifié ayant mal terminé ou d'un règlement de compte.