Le Wydad compte saisir la FIFA contre le transfert du Libérien Jebor à Al Foujairah

Le Wydad Casablanca va intenter un recours devant la Chambre des litiges de la FIFA, pour contester le transfert de son attaquant William Jebor au club d'Al Foujairah, le club émirati qui vient d’annoncer avoir signé avec l’ancien attaquant libérien de la Botola.

Ainsi, selon le quotidien Al Massae de ce lundi, le Wydad considère que ce transfert serait «nul et non avenu» car son contrat avec Jebor court jusqu'à 2021. Le Libérien avait pourtant annoncé, par l’intermédiaire de son agent, que le Wydad ne lui aurait pas payé son salaire depuis trois mois. Un constat qui lui donnerait «automatiquement le droit de rompre de façon unilatérale son contrat», poursuit Al Massae. Il aurait d’ailleurs informé les Rouges et blancs, avant la finale de la Champions league africaine contre l’Espérance de Tunis, de son intention de partie pour un autre club à l’étranger.

Toutefois, le Wydad, constatant l’absence de son joueur, a décidé de contacter la FIFA ainsi que le club d’Al Foujairah, pour les informer du «départ illégal» de William Jebour.

En attendant le verdict de la Chambre des litiges de la FIFA, le Wydad s’accroche mordicus à ses droits résultant du transfert de Jebor à Al Foujairah et pourra profiter de la situation pour recruter un autre joueur en vue de renforcer son attaque, poursuit Al Massae.

Les Rouges et blancs peaufinent leur préparation à Marrakech en prévision de la nouvelle saison, même avec l’absence de 10 de leurs joueurs ayant rejoint le stage de préparation de l’équipe nationale des joueurs locaux ou l’équipe nationale olympique, conclut le journal.