Impressionnante vidéo d’une voiture qui force le poste-frontière marocain à Ceuta

Les autorités marocaines ont tenté d’arrêter un individu qui a franchi à toute vitesse le poste-frontière de Tarajal, entre le Maroc et Ceuta, mardi dernier, indique le journal en ligne La Verdad de Ceuta.

Sur la vidéo publiée par le journal espagnol, on voit les autorités marocaines tentant d’arrêter l’homme en frappant contre les vitres du véhicule immatriculé en Belgique, brisant même la vitre de la porte arrière gauche, tandis que le conducteur manœuvre son véhicule pour leur échapper.

Il se fraye ensuite un chemin entre d’autres voitures, ce qui a poussé les conducteurs à se retirer de la route pour éviter tout dommage, bien que l’un des véhicules ait été légèrement heurté par celui de l’individu. Ce dernier parvient finalement à franchir le poste-frontière et à prendre la fuite avant d’être intercepté et arrêté plus loin.

D’après La Verdad de Ceuta, l’homme transportait une arme blanche dans son véhicule.