Service militaire 2019-2020 : L’opération de sélection et d’incorporation du 19 au 31 août

L’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire pour l’année 2019-2020 débutera le lundi 19 août et se poursuivra jusqu'à la fin du mois, et concernera 15 000 bénéficiaires, indique un communiqué de l’État-Major Général des Forces armées royales (FAR).

Les FAR rappellent, dans ce cadre, à l’ensemble des personnes convoquées la nécessité de se rendre aux unités militaires mentionnées sur la convocation et à la date précisée sur celle-ci.

L’État-Major Général des FAR note que 17 unités militaires réparties sur l’ensemble du territoire national ont été mobilisées pour accueillir les appelés et les transférer par des autocars militaires aux centres de formation situés dans les villes de Larache, Al Hoceima, Bouarfa, Dakhla, Laayoune, Meknès, Agadir, Casablanca, Taza, Oujda, Errachidia, Kénitra, Ouarzazate, Mediouna, Tadla et Guelmim.

La même source précise que des commissions spécialisées traiteront les dossiers des appelés au service militaire et arrêteront les listes de l’année à 15 000 appelés, qui effectueront leur service militaire pour une période d’une année, qui commencera le 1er septembre prochain.