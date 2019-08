Etats-Unis : Des musulmans réunissent plus de 100 000 dollars pour la libération de parents migrants

Des Américains de confession musulmane ont collecté plus de 100 000 dollars ce mois-ci pour aider les parents migrants détenus par le gouvernement américain à se réunir avec leurs enfants, indique l’édition américaine du HuffPost.

La campagne «Les musulmans pour les migrants» a déjà permis la libération de six parents – cinq pères et une mère – selon CelebrateMercy, l’organisation confessionnelle qui gère la campagne.

«En réunissant ces familles, nous souhaitons faire face aux difficultés avec espoir, comme nous le demande notre foi, et envoyer un message de compassion par l’action», indique l’organisation sur la page de collecte de fonds de la campagne, qui a été lancée le 5 août. Les six parents, dont les noms ne sont pas publiés pour leur sécurité, sont originaires de pays d’Amérique centrale, des Caraïbes et d’Afrique de l’Ouest, selon CelebrateMercy. Ils vivaient aux États-Unis depuis plusieurs années avant d’être détenus dans des centres de détention pendant des périodes allant de deux mois à quatre ans.

Un père migrant, dont les propres parents seraient morts de la violence des gangs dans son pays d’Amérique centrale, a été réuni avec sa femme enceinte et son enfant de cinq ans le 9 août, a encore déclaré l’organisation à but non lucratif.

«Nous sommes désolés qu’ils aient dû endurer cela, désolés que notre pays ne les ait pas traités avec miséricorde», a déclaré Tarek El-Messidi, directeur fondateur de CelebrateMercy. «Nous avons échoué. Beaucoup de ces migrants viennent ici, désirant la stabilité et la sécurité et fuyant des circonstances très difficiles. Nous espérons qu’ils n’auront plus à souffrir à l’avenir», a-t-il ajouté.