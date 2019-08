Sion Assidon rejoint Benkirane au groupe opposé à la «francisation de l’enseignement»

Pas de vacances pour les opposants à la «francisation de l’enseignement». Après le ralliement d’Abdelilah Benkirane, ils ont réussi à convaincre Sion Assidon, l’une des figures du judaïsme au Maroc et ancien détenu politique connu pour son hostilité à toute normalisation avec Israël, de rejoindre leur mouvement.

Un renfort de valeur à même de conforter les positions prônées par les défenseurs de la langue arabe, notamment lorsqu’ils avancent que toutes les composantes de la société marocaine sont contre la loi-cadre 51-17.

«Je confirme les adhésions de Sion Assidon et de Khalid Soufiani à notre action», nous indique Fouad Abou Ali, le président du Collectif national pour la langue arabe. «D’autres noms vont rejoindre notre initiative dans les jours à venir, sachant que nous n’avons pas lancé une pétition pour recueillir le plus grand nombre de signatures, mais plutôt dans le but de constituer le noyau d’un mouvement opposé à la francisation de l’école marocaine», a-t-il précisé.

Une réunion est prévue la semaine prochaine

D’autres ténors de la vie partisane au Maroc seraient-ils tentés d’intégrer le groupe, qui s’est réuni le 7 août à Rabat ? Notre interlocuteur botte en touche. «Nous avons relevé un embarras chez certains militants… Ils préfèrent patienter avant de prendre la décision de nous rallier», explique brièvement Fouad Abou Ali.

Et d’annoncer que «la semaine prochaine, les promoteurs de l’initiative devront se rencontrer à Rabat pour examiner les actions à prendre. La commission préparatoire tient des réunions quotidiennes et est en contact permanent avec tous les membres».

Par ailleurs, le président du Collectif pour la langue arabe n’a pas souhaité donner les noms qui composent ladite commission, promettant de les révéler à une autre occasion. Autant de précautions qui soulèvent des interrogations.

Fouad Abou Ali défend cette ligne de conduite, se faisant l’avocat d’une «mobilisation à petit pas». Il explique que «l’initiative compte dans ses rangs des personnalités appartenant à différentes familles politiques. Il y a des islamistes du PJD et d’Al Adl Wal Ihssane, de l’extrême gauche et de l’Istiqlal, ainsi que des personnalités de la société civile. Il faut trouver le dénominateur commun entre toutes ces sensibilités pour pouvoir avancer, tout en veillant à ne pas heurter les égos de chacun».

On apprend par ailleurs que d’autres actions contre la «francisation de l’enseignement» pourraient voir le jour prochainement, mais sans la participation de représentants du PJD de Saâdeddine El Othmani.