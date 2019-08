Annulation du match MAT-Algeciras FC : Le club marocain rompt le silence

Alors qu’il devait se rendre en Espagne dans le cadre d’un match amical l’opposant à Algeciras Football Club, le Moghreb de Tétouan (MAT) a dû annuler son déplacement, suscitant plusieurs interrogations. Plusieurs rumeurs ont circulé depuis, contraignant le MAT à rompre le silence.

Ainsi, à en croire l’édition de ce jeudi du journal Al Akhbar, le club tétouanais a publié un communiqué dans lequel il dément toutes les rumeurs selon lesquelles ses joueurs n’auraient pas pu obtenir le visa pour entrer sur le territoire espagnol. Il s’agit, selon le MAT, de «rumeurs mensongères dont l’objet n’est autre que de nuire à la réputation du club».

Le communiqué, cité par le journal, explique que le MAT a reçu une invitation officielle de la part des responsables d’Algeciras FC pour disputer un match amical vendredi 16 août à Algeciras. Une invitation qui prévoyait une prise en charge par le club espagnol des frais liés à l’hébergement et la restauration pour une seule nuitée, ce que le MAT a accepté.

Seulement, le MAT a reçu plus tard le mail d’un responsable d’Algeciras FC, dans lequel il précise que l’hébergement se fera dans deux hôtels différents et que les repas ne seront que... de simples sandwichs. De plus, les joueurs n’auront pas accès aux restaurants des hôtels après la rencontre, poursuit le journal, cité par Le 360.

Suite à ce mail, les responsables du club marocain ont décidé d’annuler leur déplacement, estimant que les conditions d’accueil n'étaient pas optimales.