Hassan Outaklla débute ce jeudi sa mission de conseiller du roi et de la reine des Pays-Bas

Ce jeudi 15 août, Hassan Outaklla débutera officiellement sa nouvelle mission de conseiller du roi et de la reine des Pays-Bas. Le Néerlandais d’origine marocaine a été nommé en juillet par le roi Willem-Alexander, succédant à Bram Gille, secrétaire général adjoint de la famille royale néerlandaise depuis février.

«Outaklla apportera de la couleur et de la diversité au palais royal néerlandais», écrit le journal néerlandais De Volkskrany, rappelant que le profil et les antécédents d'Outaklla sont uniques, même s'il est né et a grandi à Amsterdam.

Après avoir étudié les sciences politiques et travaillé pendant quatre ans comme consultant chez KPMG, un réseau multinational de services professionnels, Outaklla a été recruté par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers, connue sous le nom de AFM.

Alors qu’il était âgé de 23 ans, il avait confié au NRC Handelsblad qu'il ne «considérait pas [son] origine ethnique comme un obstacle». «Je suis ambitieux. Je peux connecter deux mondes, ce qui est très important pour un monde en internationalisation», avait-il déclaré.

Les ambitions d'Outaklla l'ont amené au palais royal d'Amsterdam, où il devrait conseiller le roi Willem-Alexander et la reine Màxima sur des questions domestiques, telles que des réunions auxquelles il devrait assister.