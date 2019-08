Football : Adel Taarabt prolonge son contrat avec le club portugais Benfica

L'international marocain Adel Taarabt a prolongé son contrat avec le club portugais de Benfica, rapporte Goal. Le club basé à Lisbonne a signé un nouveau contrat de trois ans avec le joueur, qui durera jusqu'en 2022.

«Je suis évidemment très heureux et impatient de vivre ce nouveau chapitre de ma vie», a déclaré Taarabt sur le site internet du club.

«Je pense que ce renouvellement est un vote de confiance. Je suis très fier que le club croie en moi et je suis très heureux que nous ayons conclu un accord pour prolonger le contrat», a-t-il ajouté.

