Azrou : Un récidiviste arrêté pour son implication présumée dans le vol de médicaments

La Brigade de la police judiciaire relevant de la ville d'Azrou, a arrêté, mercredi matin, un individu âgé de 23 ans, aux antécédents judiciaires, soupçonné d'être le principal responsable du vol de médicaments et de comprimés de l'un des bureaux de l'hôpital multidisciplinaire de la ville.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les services de sûreté avaient reçu un avis de l'administration de l’hôpital, indiquant la disparition, dans des circonstances inconnues, de boites de médicaments contenant des comprimés utilisés dans le traitement des maladies psychiques et neurologiques, ce qui a nécessité l'ouverture d'une enquête minutieuse ayant abouti à l’arrestation du suspect principal qui était sous l'emprise de la drogue et en possession de deux boites de médicaments volées.

Les recherches effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de récupérer une grande partie des médicaments volés, qui sont en cours d’analyse en coordination avec les autorités médicales compétentes, ajoute le communiqué, faisant état de l'arrestation d'un deuxième individu soupçonné d'avoir participé dans ces actes criminels.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et arrêter tous les suspects, conclut la DGSN.