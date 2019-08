Insolite : Un individu tente de voler un câble du pont à haubans de Sidi Maarouf en plein jour

A Casablanca, un homme a grimpé sur le nouveau pont à haubans de Sidi Maarouf pour tenter de voler des câbles de cuivre. Dans un vidéo qui documente sa tentative, mais aussi son arrestation, on le voit à l’œuvre en plein jour, sous les regards de certains passant et automobilistes, dont certains ont signalé les faits à un agent de la circulation, comme l’explique l’auteur de cette vidéo publiée dimanche.

Vu les circonstances et afin d’éviter une fuite du voleur ou sa chute du pont, c’est un policier habillé en civil qui est intervenu pour procéder à cette arrestation. Rejoint par un deuxième agent en civil, il a ainsi mis fin au larcin, bien que la préfecture de l’arrondissement de Sidi Maarouf n’a pas communiqué sur cette interpellation et ses suite.