Liberté d’opinion et d’expression : Le Maroc dans la catégorie «risque extrême» de Verisk Maplecroft

Verisk Maplecroft, une société mondiale de conseil en risques et stratégie basée à Bath, au Royaume-Uni, a publié la semaine dernière ses «Perspectives des droits de l'Homme» pour l’année 2019. L’occasion de pointer du doigt les mauvais élèves en matière des droits humains dans plusieurs de ses indices.

Ainsi, les données de ses indices du droit à la vie privée et de la liberté d’opinion et d’expression, montrent respectivement que le nombre de pays classés dans la catégorie «risque extrême», parmi lesquels le Maroc, serait en hausse par rapport à deux ans auparavant. Le rapport affirme que le royaume fait partie, aux côtés du Venezuela, du Qatar, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Kirghizistan, de l’Ouganda, et du Mozambique, des pays où le risque serait extrême quant à la liberté d’expression.

Le Maroc est également cité dans l’indice de l’esclavage moderne de Verisk Maplecroft. Etant un pays de transit et un point d’entrée vers l’Europe, comme son voisin de l’Est, l’Algérie, et la Bulgarie, le royaume est classé comme pays représentant un risque «moyen à élevé» dans cet indice. Le Maroc est classé à la 120e place, devant l’Algérie (127ème rang) et derrière la Bulgarie (114e place). Mais les trois pays sont considérés comme sûrs comparés à la Libye, classée au 10e rang mondial, et figurant dans la catégorie «risque extrême».

S’agissant des droits de l’Homme et énergies renouvelables, le document reconnait que le royaume fait partie des pays où «des projets majeurs (…) ont tous fait l'objet d'un examen minutieux» sur les questions relatives aux violations des droits fonciers avec l’expansion des projets d’énergies renouvelables. Enfin, avec Chypre, le Maroc et l’Algérie sont «considérés comme présentant un ‘’risque moyen’’ dans l’indice de vulnérabilité au changement climatique (CCVI)».