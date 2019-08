Sydney : Attaque au couteau au cri de «Allah o akbar»

Après avoir poignardé une femme dans un hôtel du centre-ville de Sydney et poursuivi plusieurs autres personnes dans la rue, un jeune homme a été maîtrisé par les passants avant l’intervention des forces de l’ordre qui l’ont arrêté, dans les premières heures de mardi.

Si les raisons de son geste sont encore inconnues, des témoins ont confié à l’AFP que l’assaillant était muni d’un grand couteau de cuisine et qu’il poursuivait plusieurs personnes dans le quartier d’affaires de Sydney.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp