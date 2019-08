La Banque d’Italie restreint les activités d’Attijariwafa Bank Europe

La Banque centrale italienne a décidé de restreindre les activités de la succursale d’Attijariwafa Bank dans le pays, après avoir constaté nombre d’irrégularités en termes de transparence. Désormais, l’entreprise marocaine est interdite de mettre sur le marché de nouveaux produits et services, de distribuer des produits et des services de paiement déjà disponible de la société mère et des différentes filiales du groupe ou de créer de nouvelles succursales, selon le site d’information italien City Wire.

La filiale d’Attijariwafa Bank doit aussi «restituer aux ayants droit les sommes indûment débitées». Selon la même source, cette décision a été prise en vertu des articles 79 et 128-bis de la loi sur la banque, au vu des manquements au respect de la législation. Elle a été prise à la suite d’inspections effectuées du 29 avril au 19 juin dernier.

Une note publiée le 9 août à ce propos précise cependant que ces mesures n’affectent pas «les relations existantes avec les clients actuels», mais oblige la succursale à adopter des mesures «pour éliminer rapidement et intégralement les irrégularités constatées». Pour sa part, l’institution bancaire marocaine n’a pas encore réagi publiquement à cette décision.