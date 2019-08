CHAN 2020 : Stage de préparation de la sélection nationale du 14 au 20 août

La sélection nationale des joueurs locaux effectuera, du 14 au 20 août, un stage de préparation en prévision des deux matchs face à la sélection algérienne, comptant pour les éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2020, a indiqué samedi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

A cet effet, le sélectionneur de l'équipe nationale des joueurs locaux, Houcine Ammouta, a fait appel à 31 joueurs pour prendre part à ce stage dans le cadre des éliminatoires de cette compétition continentale qui se tiendra en Ethiopie au début de l'année prochaine, souligne la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

Ainsi, la liste des 31 joueurs convoqués est comme suit : Anas Zniti (RCA), Reda Tagnaouti (WAC), Aymane Majid (AS FAR), Omar Boutayeb (RCA), Mohamed Nahiri (WAC), Omar Nemssaoui (RSB), Badr Banoun (RCA), Sofiane Bouftini (HUSA), Marouane Hadhoudi (DHJ), Ismail Mkadem (RSB), Abdelkarim Baadi (HUSA), Saad Lagrou (OCK), Marouane Kaawach (CAYB), Toufik Sefsafi (AS FAR), Yahya Jabrane (WAC), Mehdi Oubilla (HUSA), Walid El Karti (WAC), Mohamed Farhane (RSB), El Arbi Naji (RSB), Salahedine Saidi (WAC), Ismail El Haddad (WAC), Zouhair Motaraji (WAC), Hamid Ahaddad (RCA), Karim Berkaoui (HUSA), Ayoub El Kaabi (WAC), Sofiane Rahimi (RCA), Badii Aouk (WAC), Mahmoud Benhalib (RCA), Najib Moatani (OCK), Ayoub Nanah (RCA) et Naoufel Zerhouni (FUS).